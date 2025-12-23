Antena3
Mejores momentos | 23 de diciembre

Desconcierto en Pasapalabra: el motivo por el que Roberto Leal se disculpa con Rosa

El presentador se ha entusiasmado tanto charlando con Vanesa Romero que ha sufrido un despiste insólito con la concursante.

Alberto Mendo
Publicado:

Rara vez le pasa, pero sí, ocurre: Roberto Leal demuestra que es humano y casi perfecto. Sus virtudes, entre ellas ser el presentador ideal para Pasapalabra, las describen frecuentemente los invitados. Txabi Franquesa llegó incluso a diagnosticarle “tiomajismo”. Sin embargo, de vez en cuanto tiene algún despiste, como le ha ocurrido al comienzo de este programa.

Roberto ha ido saludando a los invitados. Tras hablar con Roberto Brasero sobre lo bien que comenzó esta visita, ha charlado con Vanesa Romero. Su conversación ha terminado de forma tan entusiasmada, con una noticia sobre la madre de la actriz, que el presentador ha dado paso a Natalia Millán… ¡saltándose a Rosa! “Llevo cinco años y medio, me ha pasado dos o tres veces”, ha reconocido. Efectivamente, rebuscando, le ocurrió con Óscar Díaz.

¡Se olvida de Óscar! La buena causa por la que Roberto Leal se salta al concursante en su presentación

“Disculpadme”, ha pedido Roberto. Nunca le había ocurrido aún con Rosa ni con Manu, por lo que ha bromeado con el concursante: “Me pasará”. Por su parte, la coruñesa se ha tomado el lapsus con humor: “Igual es que no estaba porque me tocó la lotería y decidí no venir”. ¡Revive este curioso momentazo en el vídeo!

