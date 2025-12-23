Desconcierto en Pasapalabra: el motivo por el que Roberto Leal se disculpa con Rosa

Rara vez le pasa, pero sí, ocurre: Roberto Leal demuestra que es humano y casi perfecto. Sus virtudes, entre ellas ser el presentador ideal para Pasapalabra, las describen frecuentemente los invitados. Txabi Franquesa llegó incluso a diagnosticarle “tiomajismo”. Sin embargo, de vez en cuanto tiene algún despiste, como le ha ocurrido al comienzo de este programa.

Roberto ha ido saludando a los invitados. Tras hablar con Roberto Brasero sobre lo bien que comenzó esta visita, ha charlado con Vanesa Romero. Su conversación ha terminado de forma tan entusiasmada, con una noticia sobre la madre de la actriz, que el presentador ha dado paso a Natalia Millán… ¡saltándose a Rosa! “Llevo cinco años y medio, me ha pasado dos o tres veces”, ha reconocido. Efectivamente, rebuscando, le ocurrió con Óscar Díaz.

“Disculpadme”, ha pedido Roberto. Nunca le había ocurrido aún con Rosa ni con Manu, por lo que ha bromeado con el concursante: “Me pasará”. Por su parte, la coruñesa se ha tomado el lapsus con humor: “Igual es que no estaba porque me tocó la lotería y decidí no venir”. ¡Revive este curioso momentazo en el vídeo!