“¿Seguimos siendo amigos?”: la preocupación de Marilia tras su aplastante victoria en La Pista

Pablo Carbonell viene pisando fuerte al programa. El actor ya tenía ganas de volver a Pasapalabra después de mucho tiempo, ya que ha asegurado que jugar le ayuda a sacar su niño interior.

Sin embargo, el buen rollo con el que ha empezado se ha esfumado en La Pista. El invitado no ha sido capaz de adivinar un tema de 1971, que le sonaba muy funk. “Es que con 9 años no me dejaban entrar a las discotecas”, ha asegurado, entre risas.

Ha sido su rival, Marilia, quien ha conseguido dar con ‘Let’s Stay Together’. La cantante la ha reconocido al instante y por poco da un concierto en el plató de Pasapalabra. ¡Se la sabía prácticamente entera!

Aunque la victoria siempre deja buen sabor de boca, la invitada no se ha quedado tranquila. “¿Seguimos siendo amigos?”, le ha preguntado a Pablo Carbonell, preocupada. ¡No te pierdas su respuesta en el video!