El secreto del vestido de Tamara Falcó que Juan Avellaneda cuenta a Roberto Leal

En toda boda, uno de los grandes secretos de la ceremonia es el vestido de la novia. Sin embargo, si hablamos de Tamara Falcó, ese misterio suma un sinfín de alicientes. A falta de un mes para su enlace con Íñigo Onieva, se da la casualidad de que el diseñador Juan Avellaneda está en ‘Pasapalabra’.

Es uno de los invitados que participa estos días en el programa. Por eso, antes de dar paso a ‘El Rosco’, Roberto Leal ha complacido la curiosidad del público y también la propia al preguntarle por el vestido. El presentador ha contado el detalle de que Juan es uno de los grandes amigos de Tamara hasta el punto de que la acompaña a las pruebas de este traje de novia.

“Cuéntanos aquí, si no se va a enterar nadie”, ha bromeado Roberto. Juan obviamente se ha resistido pero, de forma inesperada, ha terminado cediendo. Eso sí, se lo ha contado al oído al presentador, que ha reaccionado son sorpresa: “¿En serio? No me lo puedo creer”. ¿Se escucha por el micrófono lo que le revela el diseñador? ¡Dale al play!