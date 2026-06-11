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Mejores momentos | 10 de junio

Ángela gana 20.000 euros en ¡Salta! tras resistirse a la tentación en un final insólito

La concursante ha sabido cuando plantarse tras haber llegado al último nivel de una forma inédita en el programa.

Ángela gana 20.000 euros en ¡Salta! tras resistirse a la tentación en un final insólito

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Alberto Mendo
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¿Hasta qué punto hay que seguir las corazonadas? Ángela ha estado a punto de apostar por una que le habría dejado sin premio, pero ha sabido resistirse a la tentación y se ha plantado… ¡con 20.000 euros! Dadas las circunstancias vividas en este programa, se trata de la ganadora que más ‘fácil’ se ha llevado el dinero: pasó del atril al último nivel acertando sólo la pregunta de controller, algo inédito en ¡Salta!.

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Por lo tanto, la suerte ha jugado un papel fundamental para esta murciana y “casi médica”, como ha dicho en su presentación. Eso sí, los 20.000 euros los ha conquistado por méritos propios, demostrando grandes conocimientos y sabiendo con qué respuestas arriesgar.

Su primer paso en el nivel 10 ha sido apostar por la opción que Myanmar y Birmania son el mismo país: ese acierto le ha dado 5.000 euros. Ángela ha sufrido algo más hasta que ha comprobado que la trampilla quedaba firme con Helena de Troya y su origen heleno de nacimiento. El tercer pálpito la llevaba a Lola Flores, creyendo que protagonizó la película ‘La Lola de va a los puertos’. Afortunadamente, ha optado por la prudencia y plantarse la ha hecho ganar 20.000 euros. ¡Revive este emocionante final en el vídeo!

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