Mejores momentos | 10 de junio
Ángela gana 20.000 euros en ¡Salta! tras resistirse a la tentación en un final insólito
La concursante ha sabido cuando plantarse tras haber llegado al último nivel de una forma inédita en el programa.
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¿Hasta qué punto hay que seguir las corazonadas? Ángela ha estado a punto de apostar por una que le habría dejado sin premio, pero ha sabido resistirse a la tentación y se ha plantado… ¡con 20.000 euros! Dadas las circunstancias vividas en este programa, se trata de la ganadora que más ‘fácil’ se ha llevado el dinero: pasó del atril al último nivel acertando sólo la pregunta de controller, algo inédito en ¡Salta!.
Por lo tanto, la suerte ha jugado un papel fundamental para esta murciana y “casi médica”, como ha dicho en su presentación. Eso sí, los 20.000 euros los ha conquistado por méritos propios, demostrando grandes conocimientos y sabiendo con qué respuestas arriesgar.
Su primer paso en el nivel 10 ha sido apostar por la opción que Myanmar y Birmania son el mismo país: ese acierto le ha dado 5.000 euros. Ángela ha sufrido algo más hasta que ha comprobado que la trampilla quedaba firme con Helena de Troya y su origen heleno de nacimiento. El tercer pálpito la llevaba a Lola Flores, creyendo que protagonizó la película ‘La Lola de va a los puertos’. Afortunadamente, ha optado por la prudencia y plantarse la ha hecho ganar 20.000 euros. ¡Revive este emocionante final en el vídeo!
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