“Esto es inédito en ¡Salta!”: acierta la pregunta clave y pasa directo a la lucha por los 50.000 euros

Entre las situaciones más inverosímiles pero posibles en ¡Salta!, la que se ha producido en este programa es realmente sorprendente. De hecho, es la primera vez que ha ocurrido. Hasta tres concursantes han quedado eliminados en el noveno nivel, que se ha convertido en una escabechina histórica.

La controller es la última que ha caído en el puente, y eso ha deparado una circunstancia excepcional para los dos supervivientes, aún en sus atriles. Dado que ya habían quedado descubiertas las tres trampillas falsas, José María y Ángela se han visto ante la jugada más tensa pero también la más deseada. Se han jugado ser el nuevo controller con la suerte de que acertar la pregunta llevaba directamente al décimo y último nivel, a la lucha por el premio de 50.000 euros.

La velocidad para encontrar la respuesta correcta ha sido clave en este momento, aunque precipitarse podía deparar justo el fallo. Ángela ha sido la primera en dar al botón y su apuesta la ha llevado hasta el otro lado del puente de la forma más cómoda vista en la historia de ¡Salta!. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido esta jugada!

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