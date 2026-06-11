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Trancas y Barrancas despistan a Malú en el juego del amor: "Yo era el novio del jefe"

Esta pareja ha despistado por completo a la cantante, que no se esperaba para nada que fueran una pareja con una historia de película.

Trancas y Barrancas despistan a Malú en el juego del amor: "Yo era el novio del jefe"

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Ismael Jiménez
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Malú se ha enfrentado al "detective del amor" con las hormigas tras una entrevista muy intensa y sincera con Pablo Motos. La cantante nos ha contado cómo está siendo su experiencia yendo a terapia y muchas más anécdotas personales.

Juan y Douglas se han convertido, sin lugar a dudas, en la pareja estrella de la noche. Las hormigas han despistado por completo a Malú con esta historia de amor. Los invitados por Trancas y Barrancas se conocieron "compartiendo una hamburguesa en una cena de empresa", a la que Juan acudió siendo...¡el novio del jefe!

La artista madrileña no podía creer lo que estaba escuchando y, tras darle muchas vueltas a la cabeza para tratar de averiguar si le estaban presentado una historia falsa, ¡ha terminado acertando!

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

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