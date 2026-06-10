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Mejores momentos | 10 de junio

Alba Brunet recuerda su debut en Pasapalabra: “No sé cómo pude hacer el programa”

La actriz ha hablado sobre lo mal que lo pasó en su primera vez en el programa tratando de ocultar su embarazo.

Alba Brunet recuerda su debut en Pasapalabra

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Alba Brunet ha regresado a Pasapalabra después de hacerlo hace meses acompañada de Marta Belmonte para trasladar el fenómeno #Mafin de Sueños de libertad al concurso. Sin embargo, en esta vuelta al programa, la actriz ha revelado un secreto que nadie sabía.

Tal y como le ha recordado Roberto Leal, aquella primera vez que estuvo en el plató estaba embarazada y trataba de ocultarlo pese a tener unas náuseas horribles: “No sé cómo pude hacer el programa como lo hice”, ha dicho la invitada.

Sin embargo, esta vez Alba ha confesado estar en plenas facultades y dispuesta a disfrutar de tres tardes inolvidables mientras ayuda a David a hacerse con el ansiado bote. ¡Imperdible!

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