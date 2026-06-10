Mejores momentos | 10 de junio
Alba Brunet recuerda su debut en Pasapalabra: “No sé cómo pude hacer el programa”
La actriz ha hablado sobre lo mal que lo pasó en su primera vez en el programa tratando de ocultar su embarazo.
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Alba Brunet ha regresado a Pasapalabra después de hacerlo hace meses acompañada de Marta Belmonte para trasladar el fenómeno #Mafin de Sueños de libertad al concurso. Sin embargo, en esta vuelta al programa, la actriz ha revelado un secreto que nadie sabía.
Tal y como le ha recordado Roberto Leal, aquella primera vez que estuvo en el plató estaba embarazada y trataba de ocultarlo pese a tener unas náuseas horribles: “No sé cómo pude hacer el programa como lo hice”, ha dicho la invitada.
Sin embargo, esta vez Alba ha confesado estar en plenas facultades y dispuesta a disfrutar de tres tardes inolvidables mientras ayuda a David a hacerse con el ansiado bote. ¡Imperdible!
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