David y Javier asombran con su destreza en el ¿Dónde Están?: “¡Vaya par!”

Javier y David llevan 75 y 45 programas a sus espaldas respectivamente. Los concursantes están protagonizando una rivalidad que apunta a ser histórica y están marcando una época en Pasapalabra.

Como no podía ser de otra manera, cada vez dominan más el formato y las pruebas a las que se enfrentan. Muestra de ello es el ¿Dónde Están?, una de las más complicadas que hay y que resuelven al completo prácticamente cada día.

Esta vez, ambos han resuelto el panel al completo con una facilidad pasmosa. “¡Vaya par!”, ha exclamado Roberto Leal, atónito, una vez más, ante la destreza de los concursantes. ¡Espectacular!

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