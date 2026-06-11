El alcalde de Calvià explica el fuerte efecto chimenea en un edificio de Magaluf: "Es la causa del fallecimiento de las dos personas"

El técnico de Bomberos de Mallorca, Enric Campins, ha compartido los detalles del incendio en Espejo Público. Recibieron una llamada de madrugada, informando del fuego en una vivienda ubicada en un edificio de nueve plantas. Cuando llegaron los equipos de emergencias al lugar les sorprendió la virulencia de las llamas, que salían violentamente por el balcón del inmueble seguidos de una densa columna de humo.

La escalera ha funcionado como una trampa mortal para dos personas que trataron de escapar por ella, el efecto chimenea hizo que el hueco se llenara del denso humo negro. Los bomberos también encontraron allí a una tercera persona en estado grave que fue trasladada al Hospital de son Espases. Los heridos totales ascendía a 24 personas, siendo 8 de ellos bomberos, por el sobreesfuerzo realizado y la inhalación de gases.

Las labores de extinción, según ha contado Enric, se han alargado por la intensidad del fuego, una vez apagado, los demás residentes fueron evacuados de sus viviendas, donde se refugiaron.

Juan Antonio Mengual, alcalde de Calvià, municipio al que pertenece Magaluf lamenta la tragedia y explica porqué el fecto chimenea ha sido de tal magnitud, contra el que la rápida intervención de los bomberos no ha podido hacer más: "Es un tercer piso, pero por el acceso desde la calle equivale a un menos uno. Ha generado un efecto chimenea que ha sido lo que ha provocado el fallecimiento de las dos personas, porque son vecinos de la novena planta".

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