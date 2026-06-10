“Ya estamos con trampas”: el desternillante duelo familiar entre Julio y Patxi Salinas

Tener un duelo familiar en Pasapalabra siempre suma un plus de emoción y diversión al formato. En esta ocasión, Julio y Patxi Salinas, veteranos en el programa, se han vuelto a ver las caras en La Pista.

Pese a que los dos parecían muy perdidos, al integrante del equipo naranja se le ha iluminado la bombilla jugando por tres segundos. El exfutbolista ha sido más rápido con el pulsador, pero la caída de su estuche de gafas ha hecho dudar a su hermano: “¡Ya estamos con trampas!”, ha dicho entre risas.

Haya hecho trampas o no, Julio, tras sudar sangre, ha conseguido sacar parte de la letra de la canción y resolver en favor de su equipo. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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