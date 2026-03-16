Miriam ha conseguido, por segunda vez en el programa, una de las tiradas más difíciles, según Jorge Fernández, ya que el gajo de los 200€ se encuentra en medio del gajo de la ‘quiebra’ y del ‘se lo doy’.

Después de fallar la consonante, Miriam ha decidido hacer uso del ‘super comodín’ que tenía en su atril para no perder los 275€ que reflejaba su marcador, además del premio de un robot de cocina valorado en 180€.

La concursante ha reconocido no tener fuerzas para seguir tirando de la ruleta, por lo que ha decidido resolver el panel sin volver a utilizarla. Miriam se posiciona en cabeza consiguiendo un panel de 455€.