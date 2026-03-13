El regalo de reconciliación de Santiago Segura a Elia Galera en Pasapalabra: “Es para quererle”

Hay final feliz entre Elia Galera y Santiago Segura en Pasapalabra, como broche a una visita marcada por un divertido pique entre los dos. La actriz y el cineasta se han pasado los tres programas lanzándose zascas y troleándose, lo que empezó cuando el invitado intervino de forma sutil pero en el límite de las normas para que Begoña Maestre ganara en La Pista.

La tensión se ha mantenido en su tercer y último duelo musical, con una canción que a ambos se les ha resistido hasta que Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras. Santiago, pese a ser más rápido con el pulsador, se ha hecho un lío con la respuesta y ha terminado reconociendo que no le quedaba más remedio que dejar que el turno pasara a su rival. Elia se ha apresurado a aceptar el rebote para llevarse el triunfo.

“Él va a decir ahora siempre que él me ha regalado los dos puntos”, ha comentado la actriz, todavía manteniendo el pique. Sin embargo, Santiago ha estado conciliador al asegurar: “Me has ganado por goleada”. Y la paz ha llegado entre los dos: “Ves cómo es para quererle”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!