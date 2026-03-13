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Mejores momentos | 13 de marzo

El regalo de reconciliación de Santiago Segura a Elia Galera en Pasapalabra: “Es para quererle”

El cineasta no conseguía dar con el título de ‘Una estrella en mi jardín’ y ha terminado dejando que el turno pasara a su rival.

El regalo de reconciliación de Santiago Segura a Elia Galera en Pasapalabra: “Es para quererle”

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Alberto Mendo
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Hay final feliz entre Elia Galera y Santiago Segura en Pasapalabra, como broche a una visita marcada por un divertido pique entre los dos. La actriz y el cineasta se han pasado los tres programas lanzándose zascas y troleándose, lo que empezó cuando el invitado intervino de forma sutil pero en el límite de las normas para que Begoña Maestre ganara en La Pista.

2-chivato

Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista

La tensión se ha mantenido en su tercer y último duelo musical, con una canción que a ambos se les ha resistido hasta que Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras. Santiago, pese a ser más rápido con el pulsador, se ha hecho un lío con la respuesta y ha terminado reconociendo que no le quedaba más remedio que dejar que el turno pasara a su rival. Elia se ha apresurado a aceptar el rebote para llevarse el triunfo.

“Él va a decir ahora siempre que él me ha regalado los dos puntos”, ha comentado la actriz, todavía manteniendo el pique. Sin embargo, Santiago ha estado conciliador al asegurar: “Me has ganado por goleada”. Y la paz ha llegado entre los dos: “Ves cómo es para quererle”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

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