Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 16 de marzo

Miriam consigue la primera ola del programa en el panel con bote

La concursante del atril amarillo se ha plantado sin intentar conseguir el bote, con 625€ en su marcador.

3_Miriam

Miriam consigue la primera ola del programa en el panel con bote

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Miriam ha sabido aprovechar el ‘empiezo yo’ que la había quitado a Julia en el panel anterior gracias al uso del ‘me lo quedo’. La gaditana ha empleado el comodín de ‘todas las vocales’ antes de empezar un panel que ha pasado a estar casi completo.

La andaluza ha querido ir poco a poco en busca de consonantes por si el bote se le quedaba a tiro, pero tras decir la letra ‘S’, que estaba repetida en cinco ocasiones, su camino hacia la resolución del panel se ha acelerado.

A falta de dos consonantes, ha empleado el último gajo que quedaba en su atril utilizando la ‘doble letra’ en un gajo de 50€. Finalmente, Miriam ha resuelto el panel por 625€ y se ha ido a jugar la gran final con un total de 1.980€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3_Miriam

Miriam consigue la primera ola del programa en el panel con bote

Las Virtudes

Esta tarde, Las Virtudes vuelven a unirse para visitar el plató de Y ahora Sonsoles

2_Julia

Julia pierde todo su dinero tras fallar una consonante en el ‘panel exprés’

Cambio de hipoteca.
SUBIDA DE LAS HIPOTECAS POR LA GUERRA

La guerra golpea a las hipotecas: el frenazo a las bajadas puede encarecer la cuota hasta 150 euros al mes

1_Premio
Mejores Momentos | 16 de marzo

¡Salvada por el ‘super comodín’!: Miriam consigue mantener su premio y el dinero de su marcador

Crema de guisantes con bocaditos de salchicha
Para 4 personas

Receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano: crema de guisantes con bocaditos de salchicha

Se puede hacer con guisantes congelados, que los tenemos todo el año. Y una vez los eches en la olla rápida, solo necesitan un minuto para estar listos. El toque de honor lo añade con las salchichas y el queso feta.

Suprema de atún con puré de patata y chalotas
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta de suprema de atún en 2 minutos, con puré de patata y chalotas

Las supremas de atún son una opción deliciosa que combina proteínas, grasas saludables y nutrientes protectores, ideal para quienes buscan comer sabroso y al mismo tiempo cuidar su bienestar. Además, solo necesitarás dos minutos de reloj para disfrutar de ellas.

¡Asistimos al nacimiento en directo de un cordero en Cocina abierta de Karlos Arguiñano!

¡Asistimos al nacimiento en directo de un cordero en Cocina abierta de Karlos Arguiñano!

Imagen de Rosalía

Ruben Amón defiende a Rosalía por dar su opinión sobre Picasso: "Se ejerce una presión desmesurada sobre ella"

Los Oscar de la guerra.

El 'No a la guerra' se cuela en los Oscar con Javier Bardem: "Se esperaba que más actores alzaran la voz pero no ha sido así"

Publicidad