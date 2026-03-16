Miriam consigue la primera ola del programa en el panel con bote

Miriam ha sabido aprovechar el ‘empiezo yo’ que la había quitado a Julia en el panel anterior gracias al uso del ‘me lo quedo’. La gaditana ha empleado el comodín de ‘todas las vocales’ antes de empezar un panel que ha pasado a estar casi completo.

La andaluza ha querido ir poco a poco en busca de consonantes por si el bote se le quedaba a tiro, pero tras decir la letra ‘S’, que estaba repetida en cinco ocasiones, su camino hacia la resolución del panel se ha acelerado.

A falta de dos consonantes, ha empleado el último gajo que quedaba en su atril utilizando la ‘doble letra’ en un gajo de 50€. Finalmente, Miriam ha resuelto el panel por 625€ y se ha ido a jugar la gran final con un total de 1.980€.