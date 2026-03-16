Sole Giménez regresa a Tu cara me suena como concusante: así fueron sus anteriores visitas al programa

Llega la decimotercera edición de uno de los programas más vistos de la televisión. Tu cara me suena amplía la gran familia que ha ido formando a lo largo de los años con nueve concursantes: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Las luces del plató de Tu cara me suena no van a ser nada nuevo para Sole Giménez, ya que ha asistido como invitada al programa hasta en dos ocasiones, con una actuación en solitario y otra a dos voces.

En 2018, Sole Giménez interpretó una canción emblemática de la música pop. Con el pelo naranja y el corte a lo Annie Lennox, la vocalista del grupo al que imitaba deslumbró a los jueces, quienes la animaron a que participase en un futuro en el programa.

La cantante también apareció en la sexta edición de Tu cara me suena acompañando a Pepa Aniorte, que la imitaba a ella. La actriz comenzó interpretando ‘Cómo hemos cambiado’ en solitario y al final de la canción, se unió Sole Giménez.

La presencia de Sole Giménez y de los otros ocho participantes es todo un lujo para el programa y todos prometen regalarnos grandes números esta edición. ¡Muy pronto, en Antena 3!