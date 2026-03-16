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Sole Giménez regresa a Tu cara me suena como concusante: así fueron sus anteriores visitas al programa

La cantante se une al casting del programa tras haber actuado en dos ocasiones como invitada. ¡No te lo pierdas!

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Llega la decimotercera edición de uno de los programas más vistos de la televisión. Tu cara me suena amplía la gran familia que ha ido formando a lo largo de los años con nueve concursantes: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Las luces del plató de Tu cara me suena no van a ser nada nuevo para Sole Giménez, ya que ha asistido como invitada al programa hasta en dos ocasiones, con una actuación en solitario y otra a dos voces.

En 2018, Sole Giménez interpretó una canción emblemática de la música pop. Con el pelo naranja y el corte a lo Annie Lennox, la vocalista del grupo al que imitaba deslumbró a los jueces, quienes la animaron a que participase en un futuro en el programa.

La cantante también apareció en la sexta edición de Tu cara me suena acompañando a Pepa Aniorte, que la imitaba a ella. La actriz comenzó interpretando ‘Cómo hemos cambiado’ en solitario y al final de la canción, se unió Sole Giménez.

Pepa Aniorte entona 'Cómo hemos cambiado' junto a Sole Giménez

La presencia de Sole Giménez y de los otros ocho participantes es todo un lujo para el programa y todos prometen regalarnos grandes números esta edición. ¡Muy pronto, en Antena 3!

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