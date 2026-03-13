El lapsus de Elia Galera con Leonardo DiCaprio se lleva el Oscar en Pasapalabra

El equipo naranja ha comenzado este programa de Pasapalabra sumando dieciséis segundos, algunos fallos llamativos y, sobre todo, con muchas risas. Elia Galera ha sido la mayor responsable de esto último con un par de lapsus que Santiago Segura no se ha resistido a comentar después dentro del divertido pique que han mantenido durante toda su visita.

En la segunda pregunta, Roberto Leal le ha preguntado a la actriz por el personaje de Crispín Klander. Lo interpretó Florentino Fernández en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Sin embargo, teniendo al cómico entre las opciones, la invitada se ha ido hasta Hollywood para imaginar en ese papel a Leonardo DiCaprio. ¡Qué fantasía!

Santiago estaba deseando que terminara el tiempo para bromear. “Me lo merezco”, ha reconocido Elia. El cineasta ha señalado cómo “Flo estaba enamorado de ella” en una película que hicieron y ahora “ha pasado de él”. ¡Revívelo en el vídeo!