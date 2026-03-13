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Mejores momentos | 13 de marzo

El lapsus de Elia Galera con Leonardo DiCaprio se lleva el Oscar en Pasapalabra

Santiago Segura ha aprovechado el gran fallo de la actriz para bromear sobre cómo “ha pasado” de Florentino Fernández.

El lapsus de Elia Galera con Leonardo DiCaprio se lleva el Oscar en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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El equipo naranja ha comenzado este programa de Pasapalabra sumando dieciséis segundos, algunos fallos llamativos y, sobre todo, con muchas risas. Elia Galera ha sido la mayor responsable de esto último con un par de lapsus que Santiago Segura no se ha resistido a comentar después dentro del divertido pique que han mantenido durante toda su visita.

El pique entre Elia Galera y Santiago Segura va a más en Pasapalabra: “¡He ganado yo!”

La actriz ha reivindicado su victoria en La Pista a pesar de que el cineasta intentaba ser conciliador tras lo ocurrido en el pasado programa.

En la segunda pregunta, Roberto Leal le ha preguntado a la actriz por el personaje de Crispín Klander. Lo interpretó Florentino Fernández en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Sin embargo, teniendo al cómico entre las opciones, la invitada se ha ido hasta Hollywood para imaginar en ese papel a Leonardo DiCaprio. ¡Qué fantasía!

Santiago estaba deseando que terminara el tiempo para bromear. “Me lo merezco”, ha reconocido Elia. El cineasta ha señalado cómo “Flo estaba enamorado de ella” en una película que hicieron y ahora “ha pasado de él”. ¡Revívelo en el vídeo!

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