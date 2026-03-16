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Mejores Momentos | 16 de marzo

Julia pierde todo su dinero tras fallar una consonante en el ‘panel exprés’

La concursante catalana se ha arriesgado a levantar el gajo del exprés sabiendo las consecuencias que conllevaba fallar.

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Julia pierde todo su dinero tras fallar una consonante en el ‘panel exprés’

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Adrián Moreno
Publicado:

Julia contaba con 300€ en su marcador cuando su tirada en la ruleta le ha deparado el ‘panel exprés’. Sin saber muy bien cómo funcionaba, ha decidido levantarlo después de que Jorge Fernández la avisara de las consecuencias.

Los cuarenta y cinco segundos de este panel parecían hacerse cortos para Julia, quien ha tenido que comprar vocales hasta que se ha quedado sin ideas sobre las consonantes que faltaban por decir.

Tras nombrar la letra ‘V’, la concursante del atril azul ha fallado, perdiendo los 300€ que reflejaba su marcador y pasando el turno a Pablo. Julia no está teniendo mucha suerte en el programa de hoy, ya que su marcador total sigue sin tener dinero.

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