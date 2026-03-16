Joaquín se rinde ante Japón junto a sus hijas: “Todo es increíble, pero adaptarse aquí no es nada fácil”

Durante su estancia en Japón, Joaquín, Susana y sus hijas viven una experiencia que califican de espectáculo por todo lo que están descubriendo. Sin embargo, también admiten que muchas de las costumbres del país les resultan difíciles de asimilar.

A pesar de la sorpresa constante que les provoca el entorno, la familia afronta el viaje con curiosidad y sentido del humor, intentando entender una cultura muy diferente a la que están acostumbrados.