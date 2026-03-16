Eva Soriano se niega a realizar su próximo desafío: “Ya que me dan tres cuatros, pues que lo hagan ellos”

María José Campanario se ha mostrado optimista ante su próximo reto, “yo creo que puede puntuar bien” ha confesado la mujer de Jesús Janeiro.

Jessica Goicoechea ha asegurado que tiene un poco de miedo ante su desafío y Eva Soriano ha afirmado que no piensa hacer su próximo reto, “ya que me dan tres cuatro, pues que lo hagan ellos” ha dicho la humorista.

Patricia Conde ha mostrado su respeto hacía el claqué, “es muy difícil y se requiere mucho tiempo” ha asegurado la presentadora. José Yélamo ha hablado de la exigencia de su prueba.

Eduardo Navarrete se ha mostrado muy relajado ante el saxo electrónico, Daniel Illescas piensa esforzarse al máximo y Willy Bárcenas va a por todas para buscar su hueco en la final de El Desafío.