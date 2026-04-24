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Mejores momentos | 24 de abril

¡Qué sexy! El duelo de twerking entre Roberto Leal y Jorge Cadaval en Pasapalabra

Tras el acierto de Nuria March, el presentador y el cómico se han animado a mover las caderas, y de qué manera, haciendo subir varios grados la temperatura del plató.

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¡Qué sexy! El duelo de twerking entre Roberto Leal y Jorge Cadaval en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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En plena primavera, Roberto Leal y Jorge Cadaval han puesto su granito de arena para que las temperaturas suban de cara al fin de semana. Presentador e invitado han hecho un duelo de twerking tan inesperado como sexy en La Pista al ritmo de ‘Mi gente’, la canción de J Balvin y Willy William. Ha sido el broche a la prueba musical, que ha tenido otro momentazo con Javier cantando la intro estilo tenor de ‘Venezia’, de Hombres G.

2-venezia

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Tras esta nueva exhibición del madrileño, se ha lucido también David pero, en su caso, con un pleno gracias a su chapurreo con el francés para acertar ‘Je veux’. Después, les ha llegado el turno a Samantha Vallejo-Nágera y Nuria March con un reguetón que se les ha resistido hasta que el presentador les ha dado el título en inglés para traducirlo al español. La empresaria ha aprovechado el regalo al ser la más rápida con el pulsador.

Mientras sonaba la música, Roberto ha hecho un gesto a la cámara para captara con todo detalle el duelo de twerking. El presentador y Jorge Cadaval han hecho una exhibición de movimiento de cadera, pelvis y glúteos que casi hace explotar el termómetro del plató. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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