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Para 2 personas

Joseba Arguiñano elabora una receta de penne rigate con chipotle y ricota con Eva Soriano

La humorista Eva Soriano ha sido la invitada de honor para cocinar junto a Joseba Arguiñano este maravilloso plato de pasta al que no le falta ni un detalle. Ambos se han divertido cocinando entre chistes, anécdotas y mucho sentido del humor.

Penne rigate con chipotle y ricota, de Joseba Arguiñano

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A la hora de cocinar la pasta, déjala un par de minutos menos de lo que ponga en el paquete, para que se termine de cocinar en la salsa.

Ingredientes, para 2 personas

  • 200 g de pasta penne rigate
  • 1 chile chipotle
  • 100 g de queso ricota
  • 1 tomate grande
  • 1 cebolla morada
  • 2 dientes de ajo
  • 4 lonchas de jamón ibérico
  • 60 ml de vodka
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 2 cucharadas de parmesano rallado
  • 8-10 hojas de albahaca fresca
  • 8-10 hojas de perejil
Ingredientes Penne rigate con chipotle y ricota
Ingredientes Penne rigate con chipotle y ricota | antena3.com

Elaboración

Para la salsa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica los ajos y sofríelos en la sartén. Pela y pica la cebolla, añádela y deja pochar durante 6-8 minutos. Incorpora el chile y remueve bien para que se deshaga. Vierte el vodka y flambea. Cuando se apague la llama, incorpora los tomates rallados y una pizca de sal. Deja cocinar a fuego suave durante 30 minutos aproximadamente.

Pela y pica la cebolla, añádela y deja pochar
Pela y pica la cebolla, añádela y deja pochar | antena3.com

Pasa todo al vaso de la batidora. Añade el queso ricota y tritura hasta conseguir una textura cremosa. Pon la salsa de nuevo en la sartén y resérvala.

Añade el queso ricota y tritura hasta conseguir una textura cremosa
Añade el queso ricota y tritura hasta conseguir una textura cremosa | antena3.com

Deshidrata las lonchas de jamón en una sartén sin nada de aceite durante 4 minutos por cada lado, aproximadamente. No dejes que se endurezcan totalmente en la sartén sino quedarán muy duras. Es mejor que las saques cuando aún estén blandas. Al templar terminarán de coger el toque crujiente.

Deshidrata las lonchas de jamón en una sartén
Deshidrata las lonchas de jamón en una sartén | antena3.com

Para el majado, pon en el mortero las hojas de perejil y de albahaca y una pizca de sal. Maja y ve añadiendo aceite (1-2 cucharadas) poco a poco mientras sigues majando.

Pon abundante agua con sal en una cazuela amplia. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y cocínala un par de minutos menos del tiempo indicado en el paquete. Escurre.

Introduce la pasta en la salsa y cocina el conjunto durante 2-3 minutos.

Sirve la pasta con su salsa en cada plato. Acompaña con una cucharada de parmesano rallado, el majado de albahaca y perejil y un par de lonchas de jamón crujiente. Decora con una hoja de perejil.

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