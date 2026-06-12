"Como no nacen niños, pues los viejos nos vamos acumulando": El boom de las residencias de mayores

María mueve los brazos al ritmo que marca la monitora de gimnasia. Vive en una residencia de mayores con habitación individual y balcón ajardinado. Ella es quien, risueña pero algo melancólica, nos ha dado el titular que han leído arriba. Su residencia abrió en enero. Pertenece a una empresa en constante expansión: “La realidad es que cada vez se cierran más colegios y abrimos más residencias. Estamos abriendo continuamente y evolucionando en el mercado de las residencias”, afirma orgullosa Eva Sánchez, directora de este centro. Sólo este año se jubilarán 350.000 españoles.

“En tres años han cerrado cinco escuelas infantiles alrededor”

Es sencillo comprobar esta evolución que nos llevará, en menos de una década, a una inversión de la pirámide poblacional: en 2035 seremos un 47% más ancianos, faltarán residencias. En el otro extremo, las escuelas infantiles: “desde hace dos o tres años han cerrado cinco escuelas en el barrio”, nos confirma Gloria, directora de la escuela infantil "Nemomarlin" en San Sebastián de los Reyes. María, una de las educadoras, también ve su futuro complicado: “Cuesta llenar las aulas. He visto cerrar escuelas y otras que han ido suprimiendo aulas. Se han quedado con cinco clases pero no las llenan”.

Cinco residencias de mayores en una ciudad de 215.000 habitantes. Todas llenas

Volvemos a los mayores. Eva, la directora de la Residencia Casa Vede de Móstoles está convencida de que la Administración Pública no podrá absorber la cantidad de plazas que cada año van siendo necesarias, unas 250.000 en los próximos diez años: “donde hay mercado aparecen las empresas”. En Móstoles, una ciudad de poco más de 200.000 habitantes y donde se encuentra ésta, hay cinco centros y sólo uno es público. Todos están llenos. Aquí cada mayor o su familia paga unos 3.000 euros mensuales por su habitación individual con todo tipo de servicios. Hay lista de espera.

“Importamos” jubilados

Mariano Vallejo es arquitecto especializado en residencias y soluciones accesibles para mayores. No le falta trabajo: “hay un 30% de personas ya jubiladas en España. La casuística es infinita”. Y un dato más: nuestro país también “importa jubilados”: “es un destino específico para el público de toda Europa que viene a España a jubilarse”. Y ya somos 10 millones de mayores de 65.

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