¿Récord de Fran Perea en Pasapalabra? Hasta Roberto Leal le pide que se relaje

Roberto Leal ha bromeado tras ver cómo el invitado arrasaba en el Una de Cuatro, ya que no ha dejado jugar ni a Rosa ni a Laura Dibildos.

En los últimos cuartetos de invitados está destacando un jugón en Pasapalabra. Luis Larrodera lo bordó, Alain Hernández se coronó y ahora Fran Perea se ha unido al grupo de famosos destacados. El actor y cantante lo ha confirmado en el Una de Cuatro, después de que en el pasado programa estuviera de notable en La Pista y de sobresaliente en el ¿Dónde Están?.

El ‘secreto’ de Fran Perea para arrasar en su regreso a Pasapalabra: “¡Es el corte de pelo!”

“¡Es el corte de pelo!”, bromeaba Roberto Leal sobre el corte del pelo del invitado como ‘secreto’ para estar tan enchufado. Esa gran ayuda para Rosa no se ha quedado ahí, sino que ha seguido en este programa. Fran ha comenzado el Una de Cuatro y lo ha terminado sin un fallo. Ha conseguido una cifra récord de aciertos tratándose un invitado: ¡30 segundos!

El invitado ha dejado a todos tan sorprendidos que Roberto incluso le ha hecho un gesto para se relaje, bromeando con que quizá hasta acabe haciendo El Rosco por Rosa. Ni la concursante ni Lara Dibildos han tenido que intervenir en esta prueba. ¡Revive el espectacular jugadón de Fran en el vídeo!

Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”
