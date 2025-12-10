Antena3
10 de diciembre

Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”

La concursante ha contado que, cuando era pequeña, le extrañaba que todos relacionaran esta época festiva con la nieve.

Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”

Alberto Mendo
“Disfrutando de la Navidad” en Pasapalabra, así de feliz ha reconocido estar Rosa al comienzo de este programa. La concursante siempre ha reconocido que es una de sus épocas preferidas, incluso a pesar de que no es una gran experta en villancicos. Además, Roberto Leal ha recordado que nació en Argentina, un pasado de renuncia y generosidad al que ella misma ha aludido en algunas ocasiones.

Rosa, al borde de las lágrimas al dedicar El Rosco a sus padres: “Yo no nací aquí”

Rosa ha precisado que vivió el país sudamericano hasta los 7 años. Por lo tanto, pasó allí sus primeras Navidades. “Allí hace calor”, ha comentado, destacando que los argentinos disfrutan de estas fiestas en verano. De hecho, la concursante ha recordado una anécdota de su infancia.

“¿Por qué en los dibujos animados hay nieve?”, le preguntaba a su madre. Fue después, cuando llegó a Galicia, cuando comprendió que en este hemisferio la Navidad llega en invierno. ¡Descubre en el vídeo este entrañable recuerdo de Rosa!

