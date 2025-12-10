Roberto Leal se relame con el reto de Manu y Rosa en La Pista: “Cojan palomitas”

La fama, aunque a rachas injustificada, les precede a Manu y a Rosa cuando llega su duelo en La Pista. Por si fuera poco, Roberto Leal se ha fijado en lo que les tocaba en este programa y ha aprovechado para bromear. “Vamos a portarnos bien con ellos, les queremos muchísimo, son de la familia”, ha comentado para acabar revelando que se enfrentaban a… ¡una canción infantil! Las risas han estallado en el plató, porque el tema hasta tiene coreografía.

“Los que somos padres la conocemos de sobra”, ha apostillado Roberto justo antes de dar paso al primer fragmento. Intuyendo la encerrona que se han encontrado los concursantes, el presentador ha puesto aún más humor e ironía: “Cojan palomitas porque esto va a ser divertido”.

Para su sorpresa, tras el fallo de Rosa, Manu sí ha dado en el clavo, aunque sin acertar del todo la letra. Por eso, Roberto ha tenido que consultar si le daba la victoria: “Sabes que me paran luego por la calle y me dicen cosas”. La conclusión es que el matiz era tan pequeño que el concursante merecía el triunfo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!