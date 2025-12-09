Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de diciembre

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Roberto Leal ha afirmado que el mejor regalo para los concursantes sería llevarse el bote, en este programa de 2.482.000 euros.

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Qué mejor programa para estrenar la Navidad en Pasapalabra que uno sin Silla Azul. Los astros se han alineado para que Manu y Rosa hayan podido disfrutar con tranquilidad de la nueva decoración, un grafismo lleno de copos, muñecos de nieve, gorritos de Papa Noel, bastones de caramelo… Los concursantes firmaron su empate número 81 en el pasado Rosco.

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

“Parezco Olaf”, ha comentado Roberto Leal, viéndose con ese fondo y haciendo un guiño a la película Frozen. Después, ha presentado a los “reyes y reinas magas” de Pasapalabra, empezando por los Manu y Rosa. El madrileño, en su programa número 398, ha asegurado estar ya dentro del “espíritu navideño” del plató.

Por su parte, Rosa, con un jersey blanco, ha comentado que se ha puesto a juego con la nueva decoración. “Me gusta mucho la Navidad, me encantan estos grafismos, son mis favoritos”, ha reconocido. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles navideños que han inundado Pasapalabra!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Estatua Chiquito

La estatua de Chiquito de la Calzada, en el salón de un particular: "Aquí anda esperando a que el alcalde cumpla su palabra"

Fedra Lorente

Fedra Lorente 'La Bombi', en la ruina tras perder a su marido: "Se ha quedado sin nada por una supuesta estafa"

Cristina Serra y Pep Guardiola
Exclusiva

Cristina Serra, la expareja de Pep Guardiola, abandona el domicilio familiar: la prueba definitiva de su separación

La relación prohibida de María con un sacerdote que llevaba una doble vida: "Me hizo prometer que iba a estar callada hasta la muerte"
Nos lo cuenta

La relación prohibida de María con un sacerdote que llevaba una doble vida: "Me hizo prometer que iba a estar callada hasta la muerte"

Antonio
ROMPE SU SILENCIO

El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"

Cuatro años después de la desaparición de su hijo, Antonio sigue sin saber qué ocurrió en aquel viaje con su madre. Esta confesó haber tirado su cuerpo a un contenedor, pero tras varios cambios de versión, el cuerpo sigue sin aparecer.

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"
Denuncia

Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"

Un cambio en las carreteras hace que el GPS lleve a los coches a desviarse hacia la calle donde vive Jesús. En cuestión de días ya han vivido varios accidentes de tráfico.

Atrapado en la nieve

Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"

Carmen Lomana

Carmen Lomana recuerda el accidente de tráfico en el que falleció su marido: "El corazón duele"

Talent de La Voz

Llega la última semifinal de La Voz: este viernes, tú decides en directo a los cuatro finalistas

Publicidad