La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Qué mejor programa para estrenar la Navidad en Pasapalabra que uno sin Silla Azul. Los astros se han alineado para que Manu y Rosa hayan podido disfrutar con tranquilidad de la nueva decoración, un grafismo lleno de copos, muñecos de nieve, gorritos de Papa Noel, bastones de caramelo… Los concursantes firmaron su empate número 81 en el pasado Rosco.

“Parezco Olaf”, ha comentado Roberto Leal, viéndose con ese fondo y haciendo un guiño a la película Frozen. Después, ha presentado a los “reyes y reinas magas” de Pasapalabra, empezando por los Manu y Rosa. El madrileño, en su programa número 398, ha asegurado estar ya dentro del “espíritu navideño” del plató.

Por su parte, Rosa, con un jersey blanco, ha comentado que se ha puesto a juego con la nueva decoración. “Me gusta mucho la Navidad, me encantan estos grafismos, son mis favoritos”, ha reconocido. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles navideños que han inundado Pasapalabra!