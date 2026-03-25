Nueva concursante en Pasapalabra: Neli vence a José en la Silla Azul

La Silla Azul ha vuelto a deparar un relevo en Pasapalabra. José, sólo un día después de haber ganado a Alejandro , ha quedado eliminado y cede su lugar a Neli, nueva concursante. El murciano se va con el mérito de haber llegado a jugar El Rosco, aunque poco pudo hacer ante la veteranía de Javier.

Neli, procedente de Madrid aunque natural de Pontevedra, es historiadora de profesión. En su presentación, ha contado que es una apasionada de la naturaleza y también que le gusta escribir, tanto de Historia como poesía. Incluso tiene algunos libros publicados. Aunque nerviosa por el examen de la Silla Azul, se ha mostrado muy concentrada. De hecho, no ha cometido ningún fallo.

El duelo, aunque decantado a favor de la gallega, ha estado muy disputado. José, pese a un primer tropiezo, ha sabido resistir. Sin embargo, ante la entereza de Neli, ha terminado cometiendo su segundo error. ¡No te pierdas este relevo en la Silla Azul!