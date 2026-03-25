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Mejores momentos | 25 de marzo

Nueva concursante en Pasapalabra: Neli vence a José en la Silla Azul

El murciano, que se despide tan un solo programa, ha dado el relevo a Neli, que se convierte en una nueva rival de Javier.

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Neli vence a José en la Silla Azul

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Alberto Mendo
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La Silla Azul ha vuelto a deparar un relevo en Pasapalabra. José, sólo un día después de haber ganado a Alejandro , ha quedado eliminado y cede su lugar a Neli, nueva concursante. El murciano se va con el mérito de haber llegado a jugar El Rosco, aunque poco pudo hacer ante la veteranía de Javier.

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Los nervios pueden con José en su estreno ante un Javier inflexible

Neli, procedente de Madrid aunque natural de Pontevedra, es historiadora de profesión. En su presentación, ha contado que es una apasionada de la naturaleza y también que le gusta escribir, tanto de Historia como poesía. Incluso tiene algunos libros publicados. Aunque nerviosa por el examen de la Silla Azul, se ha mostrado muy concentrada. De hecho, no ha cometido ningún fallo.

El duelo, aunque decantado a favor de la gallega, ha estado muy disputado. José, pese a un primer tropiezo, ha sabido resistir. Sin embargo, ante la entereza de Neli, ha terminado cometiendo su segundo error. ¡No te pierdas este relevo en la Silla Azul!

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