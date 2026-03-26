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Mejores momentos | 26 de marzo

Neli, Chema Martínez y Antea Rodríguez, más perdidos que nunca: “Os doy mi palabra de que estaban”

El equipo azul no ha sido capaz de resolver el panel del ¿Dónde Están? y Roberto Leal les ha asegurado que las palabras estaban ahí.

3-Dónde

Neli, Chema Martínez y Antea Rodríguez, más perdidos que nunca

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El equipo azul, conformado por Antea Rodríguez, Chema Martínez y la propia concursante, Neli, se tenía que enfrentar al ¿Dónde Están? con la presión añadida de ver cómo sus rivales habían conseguido resolver el panel al completo.

Sin embargo, ninguno de ellos parecía especialmente inspirado. Ni la aspirante al bote, ni los invitados han sido capaces de enlazar dos aciertos consecutivos terminando la prueba sin sumar ningún segundo.

“Os doy mi palabra de que estaban”, ha dicho Roberto Leal antes de resolverles el panel. ¡Haz click en el vídeo para ver este sorprendente momento!

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