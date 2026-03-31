Neli, Andrés Suárez y Patricia Pérez sufren en las Palabras Cruzadas: “¡Qué difícil!”

Neli, Andrés Suárez y Patricia Pérez, como integrantes del equipo azul, han sido los encargados de comenzar en las Palabras Cruzadas. La concursante y los invitados debían demostrar sus conocimientos de literatura en una de las pruebas más exigentes que se recuerdan.

Pese a que han conseguido sumar algunos aciertos, todos ellos estaban muy perdidos. De hecho, tras resolver tres cuestiones, se han quedado estancados sin dar con ninguna de las respuestas.

“¡Que difícil!”, exclamaba Patricia antes de escuchar a Andrés confirmar lo que todos estaban pensando: “Esta es muy complicada”. ¡Así ha sido este momento!