La exmujer de Ábalos y su novia, en guerra tras su condena: "Más que un enfrentamiento diría que es una situación de acoso"

José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, ha recibido la pena más severa impuesta hasta la fecha a un exministro. Tras conocerse la sentencia, tanto su actual pareja, Andrea de la Torre, como su abogado, Marino Turiel, han admitido que se trata de una resolución "dura".

Por su parte, Víctor de Aldama ha aprovechado la ocasión para animar a otros implicados a colaborar con la Justicia, recordando que su propia cooperación fue determinante para evitar su ingreso en prisión.

La sentencia también ha intensificado las tensiones en el entorno personal de Ábalos, especialmente entre Andrea de la Torre y Carolina Perles, expareja del exministro y madre de sus hijos.

Según la periodista Ketty Garat, Andrea lleva más de un año enviando a Carolina mensajes que califica de "amenazantes y vejatorios". El último de ellos habría sido enviado ayer, cuando presuntamente la responsabilizó de la condena de Ábalos. La periodista lo tiene claro: "Más que un enfrentamiento diría que es una situación de acoso".

En esos mensajes, Andrea acusa a Carolina de filtrar información perjudicial para el exministro y le reprocha su actitud con frases como: "Tus hijos siempre sabrán quién eres" o "Di cuánto te han pagado". Además, la señala por permitir que Ábalos afronte la prisión sin poder ver crecer a sus hijos y la califica de "mala madre", "filtradora" y "cloaquera".

Carolina no habría respondido a las acusaciones que ha estado recibiendo y, según la información difundida, incluso habría bloqueado a Andrea. Sin embargo, esta última seguiría encontrando formas de contactar con ella, una situación que habría llevado a Carolina a plantearse interponer una demanda.

Ketty asegura estar convencida de que esa demanda terminará produciéndose. Asimismo, sostiene que Ábalos estaría utilizando a sus parejas como "tentáculos" para amenazar y desestabilizar a su exmujer.

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