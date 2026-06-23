Carlos Quílez, sobre el ahogamiento de una niña en Málaga: "Durante más de una hora han intentado reanimarla"

Una niña de tan solo tres años ha fallecido en una finca de Cártama, Málaga, después de caer a una piscina. La menor fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Valle del Guadalhorce con aparentes síntomas de ahogamiento.

A su llegada al centro sanitario, los profesionales activaron el protocolo de emergencias y solicitaron la intervención del equipo del 112 y de la Guardia Civil. La pequeña ingresó en estado crítico, con una parada cardiorrespiratoria.

Pese a los intensos esfuerzos del personal médico, que trabajó durante más de una hora para intentar reanimarla, no fue posible salvar su vida. Así lo ha explicado el colaborador Carlos Quílez: "Durante más de una hora los responsables sanitarios han intentado reanimarla".

Según ha señalado Quílez, este es el segundo fallecimiento de una menor por ahogamiento registrado en la provincia de Málaga y el octavo caso de ahogamiento mortal en España desde el inicio del mes de junio.

El suceso vuelve a poner el foco en la importancia de tener en cuenta las medidas de seguridad y la vigilancia de los menores en zonas de baño durante la temporada de calor.

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