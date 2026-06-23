Esta noche en En tierra lejana: Cihan Deniz desaparece y Alya teme que Ecmel se lo haya llevado

Sadakat avisa a Cihan: el niño no aparece por ninguna parte y nadie consigue encontrarlo. Cuando llega a la mansión con Alya, la situación es cada vez más angustiosa.

"Que busquen en cada rincón, que no se dejen nada", pide Alya desesperada mientras los hombres de la familia recorren la casa y los alrededores. Llorando, empieza a imaginar lo peor: "Lo han secuestrado, ¿verdad?". Cihan intenta tranquilizarla y le asegura que encontrarán al pequeño, pero Alya ya no puede controlar el miedo, pensando que Ecmel podría estar detrás de esto.

La tensión estalla entre el matrimonio cuando Alya descarga toda su rabia contra él. "¡Todo esto es únicamente culpa tuya!", le grita, convencida de que podrían haber evitado esta situación. A pesar de la discusión, ambos terminan abrazándose mientras esperan noticias del niño. Cihan intenta darle fuerzas y le promete que no dejará de buscar hasta encontrarlo.

¿Dónde está Cihan Deniz? ¿Ha sido un secuestro o hay algo más detrás de su desaparición? Esta noche, en En tierra lejana a las 23 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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