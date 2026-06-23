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Raquel, cómplice de la sindicalista que estafó cuatro millones y medio de euros: "En ese momento lo necesitaba"

Raquel se siente víctima de la trama ilegal liderada por Mayka Tomás, conocida como "la Paris Hilton de Getafe", en la que, según cuenta, participó por necesidad.

Estafa

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Mayka Tomás, una trabajadora de UGT conocida como "la Paris Hilton de Getafe", está acusada de quedarse con dinero del sindicato para llevar una vida de lujo. Según la investigación, habría conseguido 4,5 millones de euros, que gastó en viajes, operaciones estéticas, fiestas y otros caprichos junto a amigos.

En este caso también aparece Raquel, una mujer que asegura que participó porque estaba pasando por una situación muy difícil. Según cuenta, no tenía trabajo, ni vivienda estable, y solo cobraba una ayuda de 480 euros al mes.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Mayka y siete años y medio para Raquel. Hoy, Raquel ha acudido al programa Y ahora Sonsoles para contar su versión. Reconoce que sabía que lo que hacía no era legal, pero asegura que nunca pensó que pudiera acabar en prisión por ello.

Además, dice que apenas ganó dinero y que solo recibió algunos pagos de "200 euros por ingresar cheques". Sin embargo, los documentos del caso reflejan que llegó a cobrar 446.161,58 euros.

Raquel explica en plató que conoció a Mayka a través de una amiga para la que trabajaba y que aceptó participar porque necesitaba dinero para salir adelante. Insiste en que fue manipulada y engañada, y que actuó empujada por la necesidad y la falta de recursos: "En esos momentos lo necesitaba".

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