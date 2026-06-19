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Mejores momentos | 19 de junio

¿Almodóvar trepando en Times Square? El divertido despiste de David en el Una de Cuatro

El concursante ha tenido un desternillante lapsus al afirmar que el director español trepó una fachada para promocionar una película.

¿Almodóvar trepando en Times Square? El divertido despiste de David en el Una de Cuatro

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David contaba, en este programa, con la imponente ayuda de Unax Ugalde y Soraya y, en esta ocasión, los tres debían demostrar la máxima compenetración posible para resolver el mayor número de preguntas del Una de Cuatro.

Unax ha firmado un comienzo espectacular y parecía que iba a terminar la prueba. Sin embargo, tras un minuto jugando solitario, ha fallado cediendo su turno en favor del concursante central.

David que, como no, suele ser el MVP de su equipo, ha tenido un lapsus de lo más desternillante. El jugador ha afirmado que Pedro Almodóvar había trepado una fachada de Times Square para promocionar una película. ¡Imperdible!

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