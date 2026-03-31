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Mejores momentos | 31 de marzo

“Estoy pasándolo muy mal”: Flipy gana en La Pista pese a los desternillantes intentos de Patricia Pérez

El productor de cine ha conseguido adelantar por la derecha a su rival, que parecía saber de qué canción se trataba.

“Estoy pasándolo muy mal”: Flipy gana en La Pista pese a los desternillantes intentos de Patricia Pérez

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Los invitados se enfrentaban en La Pista con la posibilidad de hacerse con el libro de Pasapalabra. Un regalo que siempre suma algo más de competitividad a una de las pruebas más divertidas del programa.

Flipy y Patricia Pérez han sido los encargados de comenzar los duelos musicales y, pese a que ella parecía tener la canción en la punta de la lengua desde la primera pista, no ha conseguido sacar la letra más allá de una palabra aislada.

Sin embargo, cuando Roberto Leal les ha dado la tercera pista, y pese al sufrimiento de la actriz, el productor de cine le ha adelantado por la derecha a su rival y ha resulto sumando tres segundos para su equipo. ¡Imperdible!

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