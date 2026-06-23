Testigo del atropello múltiple en una terraza de Frigiliana (Málaga): "Conozco a la conductora"

Un atropello múltiple ha sembrado el pánico en Frigiliana (Málaga). Una mujer al volante ha arrollado una terraza de un restaurante, dejando a siete personas heridas, dos de ellas menores, pero ninguna víctima mortal.

Las primeras investigaciones apuntan a que la mujer sufrió un problema de salud que le llevó a perder el control del coche. Según algunos testigos, pudo sufrir una crisis epiléptica.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Alberto, testigo de la escena que trabajaba en un local cercano y que pudo socorrer a los heridos en el momento del accidente. "En un primer momento pensé que era una moto que se había caído", señala Juan Alberto, que conocía tanto a la conductora, como a algunos de los heridos. "Muchos eran turistas", afirma.

El miedo aún sigue instalado en algunos vecinos de Frigiliana, aunque, por suerte, no lamentan ninguna víctima mortal del accidente. Además, en caso de terminar determinándose que ha sido un accidente, la conductora quedaría libre de pena.

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