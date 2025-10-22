Antena 3 LogoAntena3
Falsa realidad

Suko recopila los vídeos virales que parecen reales... ¡pero son inteligencia artificial!

El espía tecnológico de El Hormiguero ha demostrado cómo ahora "la IA está preparada para mentirnos... y que nosotros piquemos en esas mentiras".

Tan real que Suko recopila los vídeos creados por IA más sorprendentes

Alberto Mendo
Publicado:

Suko ha estado navegando por Instagram y ha descubierto a Tilly Norwood. Se trata de una actriz tan perfecta que ha querido compartir su hallazgo en El Hormiguero. Nuestro espía tecnológico ha sorprendido a Pablo Motos y a los invitados de este programa, Blanca Suárez y Manu Ríos, y más aún cuando ha revelado... ¡que no existe!

El colaborador ha explicado que hay agencias de representación de actores que quieren contratarla. Incluso hay productoras que quieren contar con ella, hasta en Hollywood. Hasta ese punto puede llegar la inteligencia artificial, imposible de distinguir de la realidad. Blanca y Manu han comprobado como intrusos como Tilly pueden amenazar su trabajo y suplantarles.

Suko ha advertido que esos vídeos están creados para picar con esas mentiras, y algunos son inofensivos... pero otros no tanto. Además, son muy fáciles de crear con las nuevas aplicaciones, y lo ha demostrado en pleno directo con los invitados y con Petancas. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

