Máxima presión para Jorge Garbajosa en La Pista: “Ahora estoy cagao”

Con lo acostumbrado que está Jorge Garbajosa a las canastas decisivas, en Pasapalabra ha vivido un momento de máxima tensión para anotar en La Pista. “Ahora estoy cagao”, ha llegado a confesar antes de dar su respuesta, con Verónica Echegui pendiente del rebote. ¡Parece el final de un gran partido de baloncesto!

Lo cierto es que Verónica ha vuelto a convertirse en la esperanza de su equipo en esta prueba tras las victorias de María Esteve y de Óscar entre los naranjas. Además, la fama de lo que ocurrió en el primer programa ya precede a la actriz: “No me rompas el pulsador”, le ha pedido Roberto Leal, al tiempo que ha aconsejado: “No os podéis adelantar por el ansia viva”.

Sin embargo, a Verónica le ha vuelto a ocurrir: se ha adelantado y ha dejado en bandeja a Garbajosa una canción que es hiperconocida: I want to break free, de George Michael. La sorpresa es que el exjugador… ¡ha fallado el tiro! “Ah, no, me la sé, me la sé”, ha dicho ya demasiado tarde porque la partida volvía a quedar abierta.

La suerte ha querido que Garbajosa volviera a quedarse con el turno tras el verso de la letra dado por el presentador. “Cagao”, ha intentado anotar el nuevo tiro libre. ¿Ha acertado? ¡Descúbrelo en el vídeo!