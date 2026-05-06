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Mejores momentos | 6 de mayo

El hilarante fallo de Dani Muriel al confundir la voz de Lola Índigo: “¿No es Camilo?”

El actor se ha disculpado con la cantante, a la que ha puesto bigote creyendo que estaba escuchando a un hombre en La Pista.

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El hilarante fallo de Dani Muriel al confundir la voz de Lola Índigo: “¿No es Camilo?”

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Alberto Mendo
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Con lo bien que se le da a Dani Muriel la prueba de La Pista, ha sido aún más llamativo el fallo que ha protagonizado en Pasapalabra. El actor ha confundido la voz de Lola Índigo… ¡con la de Camilo! Ha demostrado que no la tiene tan interiorizada como la de Michael Jackson, con quien sí hizo pleno en el pasado programa.

La intrahistoria del baile de Dani Muriel al estilo Michael Jackson en Pasapalabra

La anécdota se ha producido en Pasapalabra durante el duelo musical entre Dani y Mariló Montero. En blanco tras escuchar el primer fragmento de la canción, que les ha traslado a 2024, ambos han escuchado un poco más de música. “Tiene un bigote muy guapo, es Camilo, ¿no?”, ha respondido el actor.

Roberto Leal ha conseguido contener la risa, pero se ha desquitado al aclarar: “Os digo ya quién es la artista”. Dani se ha sorprendido al descubrir que se trata de una mujer y que, además, es Lola Índigo. Acto seguido, se ha disculpado con la cantante por la confusión, que ha intentado maquillar acertando ‘La reina’ y bailando con sus “pasos prohibidos”. ¡Revive este hilarante lapsus en el vídeo!

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