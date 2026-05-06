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Mejores momentos | 6 de mayo

El lío de Dani Muriel por ser generoso: su decisión salomónica entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

El actor ha sido el mejor entre los invitados en La Pista y ha ganado el libro del concurso, que quería regalar a su compañera de equipo hasta que su rival se lo ha pedido.

El lío de Dani Muriel por ser generoso en Pasapalabra: su decisión salomónica entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

El lío de Dani Muriel por ser generoso en Pasapalabra: su decisión salomónica entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

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Alberto Mendo
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Dani Muriel no se esperaba que ser el mejor en La Pista acabara metiéndole en un lío. En realidad, ha sido su generosidad la que ha provocado un inesperado conflicto en Pasapalabra. La anécdota se ha producido cuando el actor ha querido regalar el libro del concurso, pues ya había ganado otro en el programa anterior gracias a Michael Jackson y su ‘Thiller’.

Vídeo: La intrahistoria del baile de Dani Muriel al estilo Michael Jackson en Pasapalabra

Tanto o más llamativo es que se ha llevado el premio a pesar de haber confundido la voz de Lola Índigo con la de Camilo en su duelo. Sin embargo, Raquel Sánchez Silva y Jero García se han quedado sin resolver la canción, por lo que los dos segundos conquistados por Dani han sido la mejor marca de la tarde entre los invitados.

Precisamente Dani iba a comentar que regalaba su premio a Raquel, por ser su compañera de equipo, cuando Mariló Montero ha intervenido. “Me lo tendrías que dar a mí porque has ganado por mí”, ha asegurado la periodista, que ha insistido: “El libro me corresponde a mí”. El actor se ha dado cuenta del lío inesperado en el que se ha metido y Roberto Leal ha salido en su ayuda proponiéndole una decisión salomónica. ¡Descubre en el vídeo de qué se trata!

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