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Mejores momentos | 5 de mayo

Roberto Leal bromea con la faceta desconocida de David: “Tiene un centro de estética”

El concursante se ha encargado de resolver por entero el panel del equipo naranja en Palabras Cruzadas… ¡dedicado a la cosmética!

Roberto Leal bromea con la faceta desconocida de David: “Tiene un centro de estética”

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Alberto Mendo
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Pasapalabra ha preparado una inesperada temática para los paneles de los dos equipos en Palabras Cruzadas: productos de cosmética. Sin embargo, lo sorprendente ha sido lo bien que se le ha dado a David. El barcelonés no solo ha logrado completarlo por entero, sino que además lo ha hecho con una rapidez y seguridad que han sorprendido tanto a sus compañeros como al propio Roberto Leal.

Además, el concursante se ha encargado de todo el panel. Aunque le tocaba a Mariló Montero comenzar la prueba, se ha equivocado en la primera pregunta. Ha sido llamativo que la periodista haya confundido un exfoliante con la laca, pero ese tropiezo ha hecho que el panel le haya llegado intacto a David. Y el concursante no ha fallado ni una.

Su pleno ha desatado aplausos en el plató y Roberto no se ha resistido a la broma: “Tiene un centro de estética”. Por su parte, Jero García, que ni ha tenido que intervenir, ha ironizado precisamente con su gran aportación. ¡Revive este momento en el vídeo!

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