¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

David y Javier han disputado su Rosco más explosivo en los veinte que han vivido juntos. Los dos han sufrido un tropiezo tempranero y ambos se han repuesto hasta empatar a 22 aciertos, afrontando un desenlace muy tenso e inesperado. En el caso del concursante madrileño, ha sido también su programa 50 en Pasapalabra: “No sabía lo que iba a durar y es una sorpresa estar aquí”.

Javier ha sido quien ha empezado la prueba y también quien ha cometido el primer fallo, sorprendente al confundir “gachas” con “galletas”. Sólo al volver a escuchar el enunciado se ha dado cuenta del error. Si ese error le ha llegado en la G al madrileño, a David le ha ocurrido en la C por haber respondido “convocatoria” en vez de “citación”. Tras sendos tropiezos, había que comprobar quién iba a reponerse mejor.

Ambos han demostrado lo buenos que son sacando grandes aciertos hasta quedar empatados a 22. Sin embargo, esta vez ambos estaban intranquilos y parecían alejar el pacto al tener alguna respuesta más en mente. David ha dudado pero ha decidido plantarse. En cambio, Javier ha arriesgado y esta vez ha tenido recompensa. De no haber sido por el galletazo inicial, habría firmado su primer 24 en Pasapalabra. ¡Revive este apasionante Rosco en el vídeo!