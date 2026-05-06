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El Rosco | 6 de mayo

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

Empatado con David a 22 aciertos y un fallo, el concursante madrileño ha decidido arriesgar y la jugada le ha salido perfecta.

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

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Alberto Mendo
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David y Javier han disputado su Rosco más explosivo en los veinte que han vivido juntos. Los dos han sufrido un tropiezo tempranero y ambos se han repuesto hasta empatar a 22 aciertos, afrontando un desenlace muy tenso e inesperado. En el caso del concursante madrileño, ha sido también su programa 50 en Pasapalabra: “No sabía lo que iba a durar y es una sorpresa estar aquí”.

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Javier ha sido quien ha empezado la prueba y también quien ha cometido el primer fallo, sorprendente al confundir “gachas” con “galletas”. Sólo al volver a escuchar el enunciado se ha dado cuenta del error. Si ese error le ha llegado en la G al madrileño, a David le ha ocurrido en la C por haber respondido “convocatoria” en vez de “citación”. Tras sendos tropiezos, había que comprobar quién iba a reponerse mejor.

Ambos han demostrado lo buenos que son sacando grandes aciertos hasta quedar empatados a 22. Sin embargo, esta vez ambos estaban intranquilos y parecían alejar el pacto al tener alguna respuesta más en mente. David ha dudado pero ha decidido plantarse. En cambio, Javier ha arriesgado y esta vez ha tenido recompensa. De no haber sido por el galletazo inicial, habría firmado su primer 24 en Pasapalabra. ¡Revive este apasionante Rosco en el vídeo!

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