Javier describe lo que siente al enfrentarse a la Silla Azul: “No se puede uno confiar”

Neli consiguió imponerse a Javier en el programa anterior tras un emocionante Rosco que nos mantuvo en tensión hasta el último segundo. Eso ha provocado que el veterano haya tenido que enfrentarse a la Silla Azul al inicio del programa de hoy, la cual ha superado sin inconvenientes.

Al recibirlo de nuevo en el centro del equipo azul, Roberto Leal ha querido preguntarle a Javier cómo se siente tras haber superado, una vez más, la Silla Azul. “Te la puedes jugar algún día. No se puede uno confiar”, ha recalcado el concursante.

Además, Javier ha descrito lo que le ocurre al enfrentarse a esa prueba como “un cortocircuito pasapalabrero que al final los nervios en el estómago y las piedras en el riñón se convierten en las piedras en el estómago”. ¡Revive este momento del programa en el vídeo de arriba!