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Mejores momentos | 27 de marzo

Javier describe lo que siente al enfrentarse a la Silla Azul: “No se puede uno confiar”

Tras haber perdido contra Neli en El Rosco en el programa anterior, el veterano ha tenido que volver a jugarse su permanencia en el programa.

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Javier describe lo que siente al enfrentarse a la Silla Azul

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Patri Bea
Publicado:

Neli consiguió imponerse a Javier en el programa anterior tras un emocionante Rosco que nos mantuvo en tensión hasta el último segundo. Eso ha provocado que el veterano haya tenido que enfrentarse a la Silla Azul al inicio del programa de hoy, la cual ha superado sin inconvenientes.

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Neli pone a Javier contra las cuerdas en El Rosco

Al recibirlo de nuevo en el centro del equipo azul, Roberto Leal ha querido preguntarle a Javier cómo se siente tras haber superado, una vez más, la Silla Azul. “Te la puedes jugar algún día. No se puede uno confiar”, ha recalcado el concursante.

Además, Javier ha descrito lo que le ocurre al enfrentarse a esa prueba como “un cortocircuito pasapalabrero que al final los nervios en el estómago y las piedras en el riñón se convierten en las piedras en el estómago”. ¡Revive este momento del programa en el vídeo de arriba!

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