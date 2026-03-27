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El Rosco | 27 de marzo

¿Podrá remontar? Un fallo temprano de Neli ayuda a que Javier coja carrerilla en El Rosco

La concursante se ha equivocado con la respuesta a la cuarta letra del abecedario, mientras su rival cogía velocidad para completar El Rosco.

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Un fallo temprano de Neli ayuda a que Javier coja carrerilla en El Rosco

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Patri Bea
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Javier ha conseguido llegar a El Rosco con 147 segundos en su marcador y no ha podido tener un arranque mejor. El veterano ha encadenado cuatro aciertos seguidos y ha completado la primera vuelta pasando el turno solo en cuatro ocasiones.

Neli, por el contrario, ha tenido un pequeño error en la cuarta letra del abecedario que le ha hecho ser más precavida en sus respuestas. A pesar de ver como su contrincante avanzaba, Neli ha querido andar con pies de plomo.

Aunque Javier ha partido con ventaja gran parte del enfrentamiento, Neli ha conseguido apretar el duelo y ha terminado sus segundos antes que su compañero. ¿Quién se enfrentará a la Silla Azul en el próximo programa? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

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