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Mejores momentos | 27 de abril

¡Isabel Pantoja en Pasapalabra! Su ‘Veneno’ transforma a Jorge Cadaval en La Pista

El cómico ha intentado acertar la canción metiéndose en la piel de la tonadillera y caminando como ella en el escenario, pero el truco no le ha funcionado.

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¡Isabel Pantoja en Pasapalabra! Su ‘Veneno’ transforma a Jorge Cadaval en La Pista

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Alberto Mendo
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“Os va a gustar”, les aseguraba Roberto Leal a Los Morancos sobre la canción que les tocaba en La Pista. De hecho, casi parecía elegida para ellos. Jorge Cadaval ha descubierto el porqué cuando ha sonado el primer fragmento: es de Isabel Pantoja, a la que tantas veces ha imitado. Sin embargo, no lograba identificar la melodía que acababa de sonar.

En contra de los pronósticos, el duelo se ha ido alargado. César Cadaval le ha propuesto un truco a su hermano por si le ayudaba a recordar: “Hazla andando, a lo mejor andando como la Pantoja te sale”. Jorge, como tantas otras veces en clave de humor, lo ha hecho… pero seguía sin recordar la canción.

De forma inesperada, Roberto Leal ha tenido que darles el título con otras palabras. Ambos han tardado en reaccionar, hasta que al fin a César se le ha ocurrido: “Veneno”. A los dos les ha dado rabia haber tardado tanto en acertar: “Nos matan en casa, porque somos muy pantojeros”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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