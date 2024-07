La indignación de Diego Revuelta con el equipo de Pasapalabra: “El director del programa tiene que entenderlo”

Pasapalabra es un programa lleno de grandes momentos. Sara Escudero ha protagonizado una escena muy bonita, cediéndole su premio de La Pista a Joaquín Reyes. ¡Han firmado la paz!

Sin embargo, igual que hay momentos buenos, también hay tensiones y roces. Diego Revuelta, por ejemplo, no ha podido contener la frustración al no recordar el título de ‘Here Comes the Sun’ de The Beatles.

“Tararear no vale”, ha advertido Roberto Leal, al ver que Diego conocía el tema, pero no le salía la letra. El periodista ha tenido un lapsus que le ha costado la victoria y se ha indignado con el equipo del programa: “El director del programa tiene que entenderlo”.

Roberto Leal le ha aconsejado que, cuando termine la grabación, fuese a ver al responsable de Pasapalabra, para pedir que cambien las reglas de La Pista. “Yo soy un mero presentador”, ha asegurado. ¡Dale al play para verlo!