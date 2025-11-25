Pilar, secuestrada y torturada frente a su hijo para robarle en casa: "Pensé que me mataban"

Pilar, una mujer jubilada que vive en Hellín, vivió un episodio propio de una película de terror. A sus 88 años, fue secuestrada en su propia casa por tres hombres que intentaron robarle su dinero.

Todo ocurrió ante los ojos de su hijo de 61 años, que sufre una discapacidad mental y vive con ella. Este gritaba al ver a su madre atada de pies y manos, siendo amenazada y atacada por los ladrones con unas tijeras. "Yo creía que me mataban y que mi hijo se quedaba ahí", nos cuenta, "me amenazaban con cortarme un dedo con las tijeras".

Los perpetradores, que entraron al domicilio por la terraza durante la noche, le robaron 1.200 euros que tenía en casa, algunas joyas y las cámaras de seguridad para evitar ser identificados.

Dos hombres fueron detenidos por el robo violento, aunque aún se busca un tercer implicado. Pilar aún sigue con el miedo en el cuerpo y exige justicia porque, además, cree que pueden ser personas del pueblo. ¿Logrará hacer justicia?