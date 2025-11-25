La adicción a las redes de Manuel le arruinó su matrimonio: "Dejé de ver a mis hijos y a mi mujer, mi prioridad era el móvil"

Manuel comenzó su camino en redes sociales a los 20 años, pero hace cinco fue cuando se le fue de las manos. Su adicción le hizo descuidar a su familia y terminó separándole de sus hijos y su mujer.

Llegó a estar 12 horas conectado, ignorando sus problemas económicos y sus responsabilidades. "Vivía por y para el móvil, me sentía tan solo que las redes sociales y los 'likes' me daban un falso bienestar", nos cuenta.

Cada seguidor y cada 'me gusta' le generaba un subidón de dopamina, lo que le hizo obsesionarse. "Cada vez que no lo tenía, me sentía mal", señala Manuel, "tenía tan poca autoestima que necesitaba llenar ese vacío con las redes sociales".

Su adicción le llevó a perder el trabajo y a tener graves problemas económicos y se llevó por delante a su familia. "Me pasaba la noche en las redes y al final, estaba tan cansado, que dejaba de ir a trabajar", recuerda.

Al darse cuenta de que no tenía control sobre sí mismo, Manuel decidió pedir ayuda. A día de hoy, está ingresado en un centro de desintoxicación y lleva 16 meses limpio, pero también son 16 meses sin ver a sus hijos. Una recuperación dolorosa que espera que pueda dar sus frutos pronto. ¿Logrará recuperar a su familia?