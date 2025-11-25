Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Andoni va al nutricionista con 10 años para combatir los malos hábitos: "Lo más difícil viene en los cumpleaños"

Desde que va al nutricionista, Andoni ha perdido 5 kilos. Hoy, nos cuenta cómo ha cambiado por completo su rutina para tener hábitos más saludables.

Andoni

Publicidad

La obesidad infantil es un problema cada vez más extendido en nuestro país. Casi la mitad de niños tienen sobrepeso y sus hábitos son cada vez menos saludables, por eso, algunos optan por recurrir a profesionales a muy corta edad.

Andoni tiene diez años y va al nutricionista. Su familia se dio cuenta de que podía caer en un problema si no lo cogían a tiempo, por lo que decidieron ponerle en manos de profesionales.

"Al final te acostumbras, pero hay situaciones que no son fáciles, como los cumpleaños, porque se te olvida", nos cuenta Andoni. Sin embargo, hay excepciones y la nutricionista de Andoni tiene claro que, ante todo, él tiene que seguir disfrutando y siendo un niño.

A día de hoy, Andoni ya ha perdido 5 kilos y, lo más importante, ha aprendido a tener unos hábitos más saludables para toda la vida. "Él se encuentra mucho mejor, se van viendo los resultados que va consiguiendo", nos cuenta Verónica, su madre. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Andoni

Andoni va al nutricionista con 10 años para combatir los malos hábitos: "Lo más difícil viene en los cumpleaños"

Manuel

La adicción a las redes de Manuel le arruinó su matrimonio: "Dejé de ver a mis hijos y a mi mujer, mi prioridad era el móvil"

Madre de mellizos de distintos padres

Madre de mellizos de distintos padres: "Esa noche tuve relaciones con dos personas y me quedé embarazada de ambas"

Carlos Felipe
Última hora

Comienza la batalla judicial de Carlos Felipe, presuntamente estafado por el amor de su vida: "Conocí a una persona ficticia"

¿Quieres asistir de público a la segunda Semifinal de La Voz? ¡Participa!
¡En directo!

¿Quieres asistir de público a la segunda Semifinal de La Voz? ¡Participa!

Luis Rubiales, en Espejo Público
Entrevista

Luis Rubiales, "fe en la Justicia" y rechazo a similitudes con Pedro Sánchez: "Aguantar difamaciones todo el rato no es sencillo"

El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol se sienta en el plató de Más Espejo para presentar su libro titulado 'Matar a Rubiales'. Un título sobre el que responde: "Matarme es lo que quería alguna gente y en cierto modo también lo consiguieron".

¿Reunión con Otegi?
Tensión en plató

Encontronazo entre Arantxa Tirado y Cruz Sánchez de Lara: "Otegui ha cumplido las penas a diferencia de otros terroristas del franquismo"

Arantxa Tirado considera que Arnaldo Otegi ha cumplido las penas a diferencia de otros terroristas del franquismo que siguen en la impunidad. "Ningún crimen de la dictadura ha sido juzgado por un tribunal español ni internacional porque se han puesto todas las trabas posibles".

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

¡Javi consigue el Bote!: “Está haciendo las tiradas más complicadas que he visto en mucho tiempo”

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Jorge Fernández, sorprendido con las tiradas de Javi: “¡Eres un fenómeno!”

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

Publicidad