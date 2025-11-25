Salud
Andoni va al nutricionista con 10 años para combatir los malos hábitos: "Lo más difícil viene en los cumpleaños"
Desde que va al nutricionista, Andoni ha perdido 5 kilos. Hoy, nos cuenta cómo ha cambiado por completo su rutina para tener hábitos más saludables.
La obesidad infantil es un problema cada vez más extendido en nuestro país. Casi la mitad de niños tienen sobrepeso y sus hábitos son cada vez menos saludables, por eso, algunos optan por recurrir a profesionales a muy corta edad.
Andoni tiene diez años y va al nutricionista. Su familia se dio cuenta de que podía caer en un problema si no lo cogían a tiempo, por lo que decidieron ponerle en manos de profesionales.
"Al final te acostumbras, pero hay situaciones que no son fáciles, como los cumpleaños, porque se te olvida", nos cuenta Andoni. Sin embargo, hay excepciones y la nutricionista de Andoni tiene claro que, ante todo, él tiene que seguir disfrutando y siendo un niño.
A día de hoy, Andoni ya ha perdido 5 kilos y, lo más importante, ha aprendido a tener unos hábitos más saludables para toda la vida. "Él se encuentra mucho mejor, se van viendo los resultados que va consiguiendo", nos cuenta Verónica, su madre. ¡Dale al play para escuchar su historia!
