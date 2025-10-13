Los apuros de Manu en su poema de despedida por un invitado de Pasapalabra: “No cuadraba con nada”

Manu sigue siendo fiel a su tradición de dedicar un poema de despedida a los invitados de Pasapalabra. Como ha comentado Roberto Leal, su producción “da para un libro” después de 358 programas. El concursante ha conseguido sorprender a Natalia Sánchez, Javi Martín, Álex O’Dogherty y Alicia Borrachero.

Antes de comenzar su nuevo duelo contra Rosa en El Rosco, Manu ha agradecido la ayuda y los buenos momentos que ha dejado este cuarteto de invitados. Como siempre, lo ha hecho con versos improvisados que han despertado sonrisas, risas y aplausos. “Estoy ‘borrachero’ de tanta felicidad”, ha asegurado.

Sin embargo, por primera vez, ha reconocido que hay un apellido que se le ha resistido a la hora de hacer sus juegos de palabras. “No cuadraba con nada”, ha revelado sobre O’Dogherty. En cualquier caso, ha sabido salir airoso de la situación y hacerle también un guiño muy original. ¡No te lo pierdas en el vídeo!