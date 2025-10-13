Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 13 de octubre

Rosa revela la serie que veía a escondidas gracias a su hermano: "Mi madre no nos dejaba"

Roberto Leal se ha extrañado de que la concursante viera estos dibujos animados, pero el personaje se le ha dado tan bien que ha hecho pleno en el ¿Dónde Están?.

Rosa revela la serie que veía a escondidas gracias a su hermano: “Mi madre no nos dejaba”

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa son dos cajas llenas de sorpresas a estas alturas de Pasapalabra. Después de tanto tiempo concursando, aún son capaces de sorprender con algunos de sus secretos. Últimamente están especialmente locuaces, y así es como el madrileño ha contado en los últimos programas su afición por el fútbol o su "bonita historia de amor" con Natalia Sánchez.

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

Esta vez ha sido Rosa quien ha revelado un detalle inédito de su pasado. En concreto, se ha remontado a su niñez cuando, en el ¿Dónde Están?, Roberto Leal le ha dado a elegir entre Goku y Naruto. La coruñesa se ha inclinado por el personaje de Dragon Ball, para sorpresa del presentador por ser una serie algo anterior a su generación.

Rosa ha contado que la veía junto con su hermano… ¡a escondidas! "Mi madre no nos dejaba", ha explicado. Tras esta confesión, el personaje ha dado suerte a la concursante, que ha resuelto el panel a su primer intento. ¡Revive este momento en el vídeo!

