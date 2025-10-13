Rosa revela la serie que veía a escondidas gracias a su hermano: “Mi madre no nos dejaba”

Manu y Rosa son dos cajas llenas de sorpresas a estas alturas de Pasapalabra. Después de tanto tiempo concursando, aún son capaces de sorprender con algunos de sus secretos. Últimamente están especialmente locuaces, y así es como el madrileño ha contado en los últimos programas su afición por el fútbol o su “bonita historia de amor” con Natalia Sánchez.

Esta vez ha sido Rosa quien ha revelado un detalle inédito de su pasado. En concreto, se ha remontado a su niñez cuando, en el ¿Dónde Están?, Roberto Leal le ha dado a elegir entre Goku y Naruto. La coruñesa se ha inclinado por el personaje de Dragon Ball, para sorpresa del presentador por ser una serie algo anterior a su generación.

Rosa ha contado que la veía junto con su hermano… ¡a escondidas! “Mi madre no nos dejaba”, ha explicado. Tras esta confesión, el personaje ha dado suerte a la concursante, que ha resuelto el panel a su primer intento. ¡Revive este momento en el vídeo!